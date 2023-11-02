مفاجأة كبيرة.. فريق درجة ثالثة يقصي بايرن ميونخ من كأس ألمانيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أقصي بايرن ميونخ من الدور الثاني من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم بعد خسارته المفاجئة بنتيجة 1-2 أمام مضيفه ساربرويكن من الدرجة الثالثة.

وافتتح بايرن التسجيل مبكرا عن طريق المخضرم توماس مولر في الدقيقة 16 من عمر المباراة.

لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل في الوقت البدل عن الضائع من الشوط الأول عن طريق باتريك سونتهايمر (45+1).

وفيما بدت المباراة في طريقها إلى التعادل والاحتكام إلى شوطين إضافيين، سجل المدافع مارسيل غاوس هدفا في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة ليمنح ساربرويكن فوزا مفاجئا ورائعا.