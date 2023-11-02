مرسيط : انتشال ثلاثة أكياس أشلاء بشرية من وادي أم البركات شرق درنة

2 نوفمبر، 2023 11:04 ص
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أخبار ليبيا 24

قال المتحدث باسم مركز طب الطوارئ والدعم مالك مرسيط إن تم انتشال اشلاء بشرية خلال الـ 48 ساعة الماضية من ضحايا السيول والفيضانات في مدينة درنة شرق البلاد.

وأوضح مرسيط لأخبار ليبيا 24، اليوم الخميس، أن الفرق التابعة للمركز انتشلت ثلاثة أكياس أشلاء بشرية من وادي أم البركات شرق مدينة درنة، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأضاف مرسيط، أن عمليات البحث وانتشال الجثث بالتعاون مع كتيبة التوحيد والقوات الخاصة البحرية (الضفادع البشرية)، حيث جرى نقل أكياس الأشلاء لمستشفى الوحدة الجراحي لإتمام إجراءات الدفن.

2 نوفمبر، 2023 11:04 ص
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