مجلس الأمن القومي الليبي يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة محمد بن علي السنوسي

وقع مجلس الأمن القومي الليبي، الخميس ،اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة محمد بن علي السنوسي، وذلك لتعميق وتعزيز التعاون المشترك في البرامج والأنشطة ذات العلاقة بعمل الطرفين.

ووقع المستشار إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الاتفاق عن المجلس، مع ممثل جامعة محمد بن عليالسنوسي، رئيسها الدكتور موسى رجب عبدالشفيع.

وتأتي الاتفاقية التي تم توقيعها في مدينة بنغازي، ضمن النظر بعين الرعاية والاهتمام التي يوليها مجلس الأمن القومي لقطاع التربية والتعليم بمختلف مستوياته.