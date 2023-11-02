ليبيا وتركيا تبحثان تنفيذ إجراءات عودة رحلات الخطوط التركية إلى المطارات الليبية

أخبار ليبيا 24

بحث وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الشهوبي، مع سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلمز تنفيذ إجراءات ما اتفق عليه بشأن تسيير الرحلات الجوية للخطوط التركية للمطارات الليبية.

وأعرب الشهوبي عن تقديره لنتائج اجتماعات مصلحة الطيران المدني الليبي وهيئة الطيران التركية خلال الفترة الأخيرة، حسب بيان وزارة المواصلات، اليوم الخميس.

كما أشاد الشهوبي بعمق العلاقات بين البلدين من خلال التعاون الجاري في المجالات كافة.

وحضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي خالد نصر سويسي ورئيس مصلحة الطيران المدني الدكتور محمد شليبك ومدير مكتب التعاون الفني بديوان الوزارة عادل بخيت إبراهيم ومستشار العلاقات الدولية بمكتب الوزير علي الصيد القمودي.