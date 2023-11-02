ليبيا.. أجواء معتدلة والحرارة تصل لـ 35 درجة

أخبار ليبيا 24

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الطقس على معظم مناطق ليبيا، بينما تسجل درجات الحرارة ارتفاعا غدا على مناطق الشمال الغربي مع رياح جنوبية غربية نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز اليوم الخميس تراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و35 درجة مئوية في جميع المناطق.

ففي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية بينما تتكاثر السحب تدريجياً من مساء الغد قد يتخللها سقوط أمطار خفيفة يوم السبت المقبل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية وترتفع غدا بينما تسجل انخفاضا ملحوظا يوم السبت.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء صافية إلى قليلة السحب ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و33 درجة مئوية وتسجل زيادة تدريجية من الغد على معظم المناطق.

أما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير- تازربو – الكفرة، السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و33 درجة مئوية.