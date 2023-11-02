في نسخته الأولى.. نهائي الدوري الأفريقي يجمع الوداد المغربي وصنداونز الجنوب إفريقي

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تأهل فريق الوداد الرياضي المغربي إلى نهائي الدوري الأفريقي في نسخته الأولى بعد تغلبه الأربعاء في مباراة الإياب على الترجي التونسي بركلات الترجيح، وبذلك يضرب موعدا مع ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي الذي أقصى الأهلي المصري بعد تعادلهما سلبا في المباراة التي احتضنها ملعب القاهرة الدولي.

ويترقب عشاق كرة القدم في جميع أنحاء القارة السمراء نهائي الدوري الأفريقي 2023، وهي البطولة المستحدثة من الكاف والتي شارك بها أفضل فرق القارة الأم.

وسيقام نهائي الدوري الأفريقي 2023 على مباراتي ذهاب وإياب، وهو النظام الذي اعتاده الجمهور في القارة السمراء في جميع المسابقات منذ قديم الأزل.

وسيكون موعد ذهاب نهائي الدوري الأفريقي 2023 يوم الأحد القادم 5 نوفمبر 2023، وستقام على ملعب صن داونز الذي فاز على الأهلي في نصف النهائي.

أما إياب نهائي دوري السوبر الأفريقي فيقام يوم السبت 11 نوفمبر 2023، ويستضيف اللقاء مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، معقل نادي الوداد المغربي.