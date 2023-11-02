في قضايا منفصلة.. ضبط وافدين يمتهنون المتاجرة في المخدرات بطرابلس

أخبار ليبيا 24

تمكن أفرد جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من ضبط عددا من الوافدين المتورطين في الاتجار بالمخدرات في قضايا منفصلة بطرابلس.

وقال الجهاز في بيان له، اليوم الخميس، أنه وردت إليه معلومات حول نشاط وافد مصري في بيع مخدر “الحشيش” حيث جرى إيقافه في كمين محكم وبحوزته كمية من المخدر.

واعترف المتهم بتعاطي المخدرات والاتجار فيها، واتُخذت الإجراءات القانونية معه ثم أُحيل إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات من حيث الاختصاص.

وفي غوط الشعال، أوقف الجهاز وافدين يحملان إحدى الجنسيات الأفريقية، ومعهما كمية من “الحشيش” والأقراص المخدرة.

وتمكن الجهاز من ضبط وافد آخر متلبسا بحوزته أقراص مخدرة، وقد أحيلوا جميعا إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.