عمليات مسح وتمشيط لانتشال مخلفات انفجار مخزن للذخيرة في زليتن

أخبار ليبيا 24

بدأ، فريق أمني، اليوم الخميس، بعمليات مسح وتمشيط الأماكن المجاورة لانفجار مخزن الأسلحة في زليتن وانتشال المخلفات.

وقال وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، إن فرق من مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية وفريق آخر تابع لفرع جهاز المباحث الجنائية (الوسطى) باشرت بعمليات مسح وتمشيط الاماكن المجاورة للانفجار وانتشال المخلفات.

وذكرت أن الفرق بدأت بالتنسيق مع الغرفة المشكلة لاستقبال البلاغات من قبل مراكز الشرطة والمواطنين حفاظًا على السلامة.

ووقع انفجار بمخزن للذخيرة، الأربعاء، بأحد المقار العسكرية بمدينة زليتن غرب ليبيا. وقال، جهاز الإسعاف والطوارئ، إنّه تمّ رفع درجة الاستعداد وتوجيه كل فرق الطوارئ بالمدينة وإعلان الاستعداد للفرق بالمدن المجاورة.

ووثق شهود بكاميرات هواتفهم لحظات انفجار المخزن، حيث أظهر التسجيلات النيران الناتجة عن الانفجار. وقال جهاز الطوارئ إنّه تمّ اخلاء المنطقة المجاورة، لمكان الانفجار بالكامل.

وأضاف، أن الانفجار تسبب في تضرر بعض المنازل واشتعال النيران بها، دون وجود إصابات بشرية عدا حالة اختناق واحدة.