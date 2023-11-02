عقيلة صالح يبحث القوانين الانتخابية

التقى رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح “ الخميس بمكتبه في مدينة القبة أعضاء مجلس النواب “ عبد المنعم العرفي، سليمان سويكر، إبراهيم الزغيد، إدريس عمران”.

وجرى خلال اللقاء بحث المجتمعون عدداً من الملفات الهامة في مقدمتها آخر المستجدات السياسية في البلاد،والقوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب المنجزة من لجنة (6+6).واتفق الحاضرون على ضرورة تشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا مهمتها الرئيسية اجراء الانتخابات وتوفيرالدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للوفاء بهذا الاستحقاق الوطني.