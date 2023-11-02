ضحايا غزة يتخطون الـ 9 آلاف شهيد

أخبار ليبيا 24

يواصل عدد الشهداء الفلسطينيين الارتفاع شيئًا فشيئًا، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي الممنهج، إذ ارتفع عدد القتلى إلى 9 آلاف و61، منهم 3 آلاف و760 طفلاً و2326 امرأة.

وفيما سبق.. دمّرت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس، أهدافاً بحرية إسرائيلية على ساحل غزة.

من جهةٍ أخرى.. أشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن الجيش الإسرائيلي «يحقق إنجازات كبيرة»، ولكنه «يدفع ثمناً باهظاً».

وأضاف الوزير في تصريحاتٍ صحفية: «للأسف، في الحرب أيضاً هناك ثمن، والثمن في اليوم الأخير كان باهظاً جداً» على حد تعبيره.

وفي وقتٍ سابق.. تمكنتْ كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس، من قصف قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية

وأوضحت الكتائب في بيانٍ أن القصف جرى «برشقة صاروخية لليوم الثاني على التوالي، كما قصفت أيضاً منطقة نتيفوت في إسرائيل برشقة صاروخية» بحسب بيانها.

وكانت الكتائب أمس الأحد قد نفذت «عملية إنزال خلف الخطوط الإسرائيلية»، وفقًا للكتائب.