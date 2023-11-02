صواريخ القسام تضرب من لبنان

أعلنت كتائب القسام في لبنان، مساء الخميس ، إطلاق عدد 12 صاروخاً على مستوطنة “كريات شمونة”ومحيطها في شمال فلسطين المحتلة، فيما قالت إنه رد على مجازر الاحتلال بحق أهلنا بغزة، في الوقت الذي يستمر فيه القصف الوحشي على المدنيين بالقطاع والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 9 آلاف فلسطيني حتىاليوم الـ27 على التوالي.

هذا و أعلنت شرطة الاحتلال إصابة شخصين في مدينة كريات شمونة جراء سقوط صاروخ أطلق من جنوب لبنان.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن بيان للشرطة، أن شخصين أصيبا، أحدهما بجروح متوسطة والآخر طفيفة،فيما اندلع حريق في أحد المباني، جراء سقوط صاروخ أطلق من جنوب لبنان.

وأشارت الشرطة إلى أن السلطات أرسلت 4 فرق إطفاء إلى مكان الحادث، وأنها “تقوم حالياً بعمليات الإطفاء والبحث عن الضحايا أو مصابين آخرين”.

فيما أظهرت فيديوهات نشرتها وسائل إعلام، أضراراً لحقت ببعض الشوارع والمركبات، وحرائق كذلك، قالوا إنها في مستوطنة “كريات شمونة”، وذلك بسبب صواريخ المقاومة.