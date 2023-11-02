سلة الأهلي بنغازي تحقق فوزا هاما على فاب الكاميروني ضمن تصفيات الدوري الأفريقي

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حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي الأهلي بنغازي فوزا هاما على فريق فاب الكاميروني في أولى مبارياته بتصفيات الدوري الأفريقي “بال” المقامة حاليا في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

وأنهى فريق الأهلي بنغازي لكرة السلة المباراة لصالحه بنتيجة 86-77 نقطة، بقيادة مدربه عبدالمنعم عون.

ويعتبر فريق فاب الكاميروني أحد أقوى الفرق المنافسة في تصفيات الدوري الأفريقي لكرة السلة “بال”.

واستعد فريق الأهلي بنغازي لخوض تصفيات الدوري الأفريقي “بال” من خلال ضم عدد من اللاعبين المحترفين المميزين مثل الأميركى زاك لفتون والأسترالى اللبنانى الجنوب سودانى أتير ماجوك والأميركى كريس كرافوورد والفرنسى السنغالى سولو ديباتى.

من جانبه، يضم فريق فاب الكاميروني عددا من المحترفين المميزين أبرزهم: الأمريكيان جالونى فريدى وإيودجى شوكى والمالى مامادو دكورى والنيجيرى أوشين أكبجوى.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة السلة أعلن نقل المرحلة الثانية من تصفيات الدوري الأفريقي “بال” التي تضم ثمانية فرق من القسم الغربي من أبيدجان عاصمة كوت ديفوار إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي.