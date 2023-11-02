روسيا تلغي مصادقتها على معاهدة حظر التجارب النووية

أخبار ليبيا 24

قرّر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلغاء توقيع بلاده على معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية.

وبحسب الرئاسة الروسية، جاء قرار الإلغاء بعد أن فشلت الولايات المتحدة في وضع اللمسات الأخيرة على المعاهدة التي تحظر هذه التجارب.

الجدير بالذكر أن روسيا بين 178 دولة مؤخرًا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لعام 1996، رغم عدم دخول الاتفاقية إلى حيز التنفيذ.

وفي سياقٍ منفصل… قال روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن إسرائيل ليس لها الحق في الدفاع عن النفس في الصراع الحالي لأنها دولة احتلال.

ودعا المندوب الروسي خلال كلمته أمام الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إلى وقف إراقة الدماء والسيطرة على الأوضاع، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء