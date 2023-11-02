روسيا: إسرائيل لا تملك حق الدفاع عن نفسها لأنها دولة احتلال

أخبار ليبيا 24

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن إسرائيل ليس لها الحق في الدفاع عن النفس في الصراع الحالي لأنها دولة احتلال.

ودعا المندوب الروسي خلال كلمته أمام الدورة الاستثنائية الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إلى وقف إراقة الدماء والسيطرة على الأوضاع، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وفي الأثناء… يواصل عدد الشهداء الفلسطينيين الارتفاع شيئًا فشيئًا، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي الممنهج، إذ ارتفع عدد القتلى إلى 9 آلاف و61، منهم 3 آلاف و760 طفلاً و2326 امرأة.