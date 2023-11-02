ختام فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة

أخبار ليبيا 24

تواصلت، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة في يومها الثاني من بنغازي.

وشهد اليوم الثاني للمؤتمر مشاركة وفود أكثر من 26 دولة، من الشركات العربية والدولية، ومشاركة عدد من السفراء والوفود الدبلوماسية.

وحضر، القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، ولفيف من السادة مسؤولي الجهات الرقابية والخدمية والأمنية المؤتمر.

وافتتح حماد، اليوم، المعرض الدولي للشركات الوطنية والدولية بمشاركة من المكاتب الهندسية في البلديات المتضررة أصحاب المصلحة لعرض جانب من أعمالهم ومقترحاتهم لإعادة الإعمار.

وكانت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر قد انطلقت أمس الأربعاء في درنة.