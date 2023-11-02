حماد يشدد على استئناف أعمال إعادة الإعمار في أسرع وقت

2 نوفمبر، 2023 7:38 م
0

أخبار ليبيا 24

شدد، رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، أسامة حماد، اليوم الخميس، على ضرورة استئناف أعمال إعادة الإعمار في أسرع وقت.

وأكد حماد، في افتتاح اليوم الثاني والختامي للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة، أن الحكومة تنوي إطلاق مشاريع ضخمة لتحقيق هذه الأهداف. وقال إن الشراكة الحقيقية ستجسّد على أرض الواقع عقب المؤتمر.

تواصلت، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة في يومها الثاني من بنغازي.

وشهد اليوم الثاني للمؤتمر مشاركة وفود أكثر من 26 دولة، من الشركات العربية والدولية، ومشاركة عدد من السفراء والوفود الدبلوماسية.

وحضر، القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد، ولفيف من السادة مسؤولي الجهات الرقابية والخدمية والأمنية المؤتمر.

وافتتح حماد، اليوم، المعرض الدولي للشركات الوطنية والدولية بمشاركة من المكاتب الهندسية في البلديات المتضررة أصحاب المصلحة لعرض جانب من أعمالهم ومقترحاتهم لإعادة الإعمار. وكانت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر قد انطلقت أمس الأربعاء في درنة.

الوسوم
2 نوفمبر، 2023 7:38 م
0

المزيد من الأخبار

وزارة الصحة تشرع في تسليم صكوك الإعانات المالية لمرضى الأورام

2 نوفمبر، 2023 7:24 م

الدبيبة يصدر تعليمات لإنشاء لجنة عليا للتخطيط العمراني

2 نوفمبر، 2023 7:02 م

ختام فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة

2 نوفمبر، 2023 6:47 م

ضحايا غزة يتخطون الـ 9 آلاف شهيد

2 نوفمبر، 2023 4:54 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى