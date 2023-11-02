حكومة الوحدة تبحث تنظيم البرامج السياحية في غدامس

أخبار ليبيا 24

بحث وزير السياحة والصناعات التقليدية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، نصرالدين الفزاني، تنظيم برامج سياحية في غدامس وتنشيط الموسم السياحي الحالي ومضاعفة برامج الترويج للمدينة كمقصد سياحي.

ويأتي ذلك مجاراة لحركة ونشاط السياحة الدولية، مع استئناف منح التأشيرات للأفواج السياحية العابرة للحدود.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس اللجنة الإدارية لجهاز تنمية وتطوير مدينة غدامس وعضو بلدية غدامس بحضور مدير إدارة التنشيط والترويج السياحي ومدير مكتب السياحة غدامس ورئيس نادي جوهرة طرابلس للرياضات الميكانيكية، حسب بيان الوزارة، أمس الأربعاء.

وبحث المشاركون في جلسة العمل، تفعيل الإدارة السياحية بمدينة غدامس القديمة عبر استحداث مركز استعلام سياحي بالتعاون بين جهاز تنمية وتطوير مدينة غدامس وبالتنسيق مع البلدية بهدف تعزيز قيمة الموقع وتثمين تراثه.

وأكد وزير السياحة على استعداد الوزارة للمساهمة ودعم البرامج المستهدفة في غدامس باعتبارها مقصدا سياحيا مهما على خارطة برامج الرحلات السياحية، وتنطوي على قيمة عالية تستقطب اهتمام شريحة عريضة من السياح، وموقع تراث ثقافي عالمي يتطلب المضي قدما بالتنسيق والتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة، في تعزيز قيمته العالية، موضحا أن السياحة هي روح التراث والرئة التي يتنفس بها.