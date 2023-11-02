حفتر يزور المعرض الدولي للشركات العالمية والمحلية المقام على هامش مؤتمر الإعمار

2 نوفمبر، 2023 8:48 م
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أخبار ليبيا 24

أجرى، القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اليوم الخميس، جولة بأروقة المعرض الدولي للشركات العالمية والمحلية، التي قامت بعرض منتجاتها وخدماتها واقتراحاتها لملف إعادة الإعمار.

جاء ذلك على هامش المشاركة في ختام المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة في بنغازي.

وقامت الحكومة الليبية بفتح المجال أمام كافة الشركات من جميع أنحاء العالم؛ للمشاركة في عملية إعادة الإعمار، وفقًا للشروط التي تفرضها الحكومة الليبية.

واطلع القائد العام على عروضٍ تقديمية ومرئية لعدد من الشركات العربية والغربية وخططها بشأن إعادة الإعمار؛ فضلا عن عدد من الدراسات، بشأن مشاريع بناء السدود وتقنياتها المختلفة وكيفية الاستفادة منها.

 

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2 نوفمبر، 2023 8:48 م
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