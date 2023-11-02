بوتين يوقع قانونا لإلغاء تصديق روسيا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قانون تسحب بموجبه روسيا تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وذكرت وكالة /تاس/ الروسية اليوم، أن المذكرة المرفقة بالقانون، أكدت أن القانون يهدف إلى استعادة التكافؤ في الالتزامات في مجال الحد من الأسلحة النووية.

وأوضحت أن الوثيقة تخلق أساسا قانونيا لانسحاب روسيا من صك التصديق، ولكنها لا تعني خروجها من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، مشيرة إلى أن القانون يصبح ساري المفعول، في يوم نشره بشكل رسمي.

من جانبه، أعلن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية /الكرملين/، أن سحب التصديق على المعاهدة يجعل الوضع متساويا في مجال التجارب النووية لموسكو وواشنطن، التي لم تصدق قط على هذه الوثيقة.

يذكر أن روسيا وقعت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، في نيويورك في 24 سبتمبر عام 1996، وصدقت عليها في 27 مايو 2000.

وكان من المفترض أن تصبح الوثيقة الصك القانوني الدولي الرئيسي، لوقف جميع أنواع التجارب النووية، ولكن المعاهدة لم تدخل حتى الآن حيز التنفيذ، حيث لم تصدق عليها 8 دول من أصل 44 دولة تمتلك أسلحة نووية أو لديها القدرة على صنعها.