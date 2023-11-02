اللواء “أبوزريبة” يبحث التحديات الأمنية في مدينة أجدابيا

أخبار ليبيا 24

بحث وزير الداخلية في الحكومة الليبية عصام أبوزريبة، بمكته في ديوان الوزارة، مع عضو مجلس النواب عن دائرة أجدابيا مصطفى بوبقوشة، الوضع الأمني في المنطقة.

وناقش الاجتماع الصعوبات التي تواجه الأجهزة الأمنية، والاحتياجات والنواقص التي تحتاجها مديرية أمن أجدابيا.

وأكد بوبقوشة على أن الأجهزة الأمنية تعمل بكفاءة داخل المدينة، مشيداً بخطة المجاهرة بالأمن التي وضعتها وزارة الداخلية الليبية، وبالجاهزية العالية التي تتمتع بها مديرية أمن اجدابيا.

وأعرب أبوزريبة عن استعداده لتذليل جميع الصعوبات التي تواجه العمل الأمني داخل مدينة اجدابيا، وذلك بهدف تعزيز خُطط المجاهرة بالأمن في المنطقة بشكل عام.