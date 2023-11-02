الطوارئ والدعم ينتشل ثلاثة أكياس أشلاء بشرية من ضحايا فيضانات درنة 

2 نوفمبر، 2023 9:36 م
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أخبارليبيا24 

أكد مركز طب الطوارئ والدعم أن فرقة المركز تمكنت من انتشال ثلاثة أكياس أشلاء بشرية من ضحايا الفيضانات  خلال يومين في ضواحي درنة. 

وأوضح المركز أن الأشلاء انتشلت من وادي أم البركات شرق مدينة درنة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء. 

وأضاف المركز أن انتشال الأشلاء تم من قبل الفرقة السادسة عشر “فرقة الغواصين” وتم هذا العمل بتعاون كتيبة التوحيد والقوات الخاصة البحرية (الضفادع البشرية). 

وأشار المركز إلى أنه تم نقل أكياس الأشلاء لمستشفى الوحدة الجراحي لإتمام إجراءات الدفن.  

2 نوفمبر، 2023 9:36 م
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