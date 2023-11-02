الدبيبة يصدر تعليمات لإنشاء لجنة عليا للتخطيط العمراني

أخبار ليبيا 24

أصدر، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، تعليماته بضرورة إنشاء لجنة عليا للتخطيط العمراني من كافة الجهات ذات العلاقة.

وطالب الدبيبة بتفعيل دور التخطيط العمراني وإعطائه الأولوية في خطة وزارة الإسكان والتعمير.

وتابع الدبيبة، اليوم الخميس، مع وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، المشاكل والصعوبات التي تواجه مصلحة التخطيط العمراني والعمل لتنظيمها للقيام بدورها.

من جانبه، قال الغاوي أن المصلحة عاكفة على تنفيذ عدد من المشروعات التي تساهم في معالجة المشاكل والتعديات، التي أساءت للمخططات المعتمدة خلال السنوات الماضية.