الحويج يقترح فتح خطين جوي وبحري بين طرابلس وطنجة لتسهيل التجارة

أخبار ليبيا 24

اقترح وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، فتح خطين جوي وبحري بين طرابلس وطنجة لتسهيل حركة التجارة البينية.

جاء ذلك خلال لقائه عمدة بلدية طنجة منير ليموري، على هامش ملتقى الأعمال المغربي الليبي المنعقد في المغرب.

وتناول الاجتماع سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية والتواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين، وخلق شراكة حقيقة لتبادل الخبرات في المجالات المختلفة ذات المصالح المشتركة.

وأشاد الحويج بدور المغرب الساعي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مشيرا إلى ضرورة تشجيع المستثمرين للتعاون في إقامة مشروعات في البلدين مما يخلق فرص عمل للشباب وتسهم في تحريك عجلة الاقتصاد والتجارة والصناعة.