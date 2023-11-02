البحرين توقف علاقاتها الاقتصادية مع إسرائيل

أخبار ليبيا 24

أوقفت البحري العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، معلنةً مغادرة السفير الإسرائيلي للبحرين، وعودة سفيرها من تل أبيب.

مجلس النواب البحريني؛ أكد في بيانٍ رسمي أن وقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل، عمًا للقضية الفلسطينية، بحسب بيان البرلمان البحريني.

من جهته…قرر ووزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي استدعاء السفير الأردني لدى إسرائيل إلى عمان فورا.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن القرار جاء تعبيرا عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على قطاع غزة، والتي تقتل الأبرياء، وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتحمل احتمالات خطرة لتوسعها، ما سيهدد أمن المنطقة كلها، والأمن والسلم الدوليين.

كما وجه الصفدي الدائرة المعنية في وزارة الخارجية الأردنية بإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي كان غادر الأردن سابقا.