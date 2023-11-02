الاحتياطات التركية تسجل 25 مليار دولار

أخبار ليبيا 24

حققت الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي التركي ارتفاعًا بنحو 2.6 مليار دولار مسجلةً 25.15 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي التركي.

وفي سياقٍ منفصل.. حققتْ عائدات تركيا السياحية خلال الربع الـ 3 للعام الحاليّ 20.23 مليار دولار.

وبحسب بيانات معهد الإحصاءات التركي «تركستات» فإن هذا النمو يعدّ أعلى مستوى منذ بدء رصد البيانات عام 2003، ما يمثل ارتفاعاً بنحو 55.4% على أساس فصلي وزيادة 13.1% على أساس سنوي، بحسب الإحصائية.

وفي سياقٍ ذي صلة.. كشفت وزارة الثقافة والسياحة التركية عن زيارة 36 مليون و754 ألف سائح في أول 8 أشهر من العام الجاري

وبحسب بيان الوزارة، يعدّ هذا الرقم مرتفعًا بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيثُ تسعى تركيا لجذب أكثر من 60 مليون سائح أجنبي بنهاية العام، وزيادة العائدات إلى 56 مليار دولار، وفقًا لبيان الوزارة.