الإسعاف والطوارئ : لم يتم تسجيل خسائر بشرية في انفجار مخزن الأسلحة بزليتن

2 نوفمبر، 2023 9:36 ص
6

أخبار ليبيا 24

قال المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي إن مخزنًا للذخيرة بأحد المقار العسكرية في منطقة 9 يونيو بمدينة زليتن شرق العاصمة طرابلس.

وأوضح علي – في تصريح لأخبار ليبيا 24 – اليوم الخميس، إن تم رفع درجة الاستعداد القصوى وتوجيه كل فرق الطوارئ بالمدينة لمكان الواقعة، وإعلان الاستعداد للفرق بالمدن المجاورة.

وأضاف علي، أن جهاز الإسعاف والطوارئ والدفاع المدني والجهات المختصة شرعت بإخلاء المنطقة المجاورة لمكان الانفجار بالكامل، مؤكداً تضرر بعض المنازل واشتعال النيران بها، ما أسفر عن تسجيل حالة اختناق واحدة دون تسجيل أي إصابات بحروق أو شظايا.

2 نوفمبر، 2023 9:36 ص
6

المزيد من الأخبار

استخراج وإعادة تنظيم دفن “34” رفات وكيس أشلاء في مقبرة الظهر الحمر

2 نوفمبر، 2023 12:45 م

الحويج يقترح فتح خطين جوي وبحري بين طرابلس وطنجة لتسهيل التجارة

2 نوفمبر، 2023 11:39 ص

ليبيا.. أجواء معتدلة والحرارة تصل لـ 35 درجة

2 نوفمبر، 2023 11:31 ص

اللواء “أبوزريبة” يبحث التحديات الأمنية في مدينة أجدابيا

2 نوفمبر، 2023 11:08 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى