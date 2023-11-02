الإسعاف والطوارئ : لم يتم تسجيل خسائر بشرية في انفجار مخزن الأسلحة بزليتن

أخبار ليبيا 24

قال المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي إن مخزنًا للذخيرة بأحد المقار العسكرية في منطقة 9 يونيو بمدينة زليتن شرق العاصمة طرابلس.

وأوضح علي – في تصريح لأخبار ليبيا 24 – اليوم الخميس، إن تم رفع درجة الاستعداد القصوى وتوجيه كل فرق الطوارئ بالمدينة لمكان الواقعة، وإعلان الاستعداد للفرق بالمدن المجاورة.

وأضاف علي، أن جهاز الإسعاف والطوارئ والدفاع المدني والجهات المختصة شرعت بإخلاء المنطقة المجاورة لمكان الانفجار بالكامل، مؤكداً تضرر بعض المنازل واشتعال النيران بها، ما أسفر عن تسجيل حالة اختناق واحدة دون تسجيل أي إصابات بحروق أو شظايا.