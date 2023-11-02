الإسعاف والطوارئ: إخلاء المنطقة المجاورة لمكان انفجار مخزن الذخيرة والأسلحة في زليتن 

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أكد جهاز الإسعاف والطوارئ أنه تم إخلاء المنطقة المجاورة لمكان انفجار أحد مخازن الذخيرة والأسلحة في زليتن بالكامل.

وأضاف الجهاز نقلا عن فريق الطوارئ التابع لفرع جهاز الاسعاف والطوارئ زليتن أن بعض المنازل تضررت واشتعلت النيران ببعضها الآخر.

وأوضح جهاز الإسعاف والطوارئ أنه لاتوجد إصابات بحروق أو شظايا بينما اقتصرت على إصابة مواطن باختناق بسيط نتيجة احتراق منزله.

وشهدت مدينة زلين الأربعاء انفجار مخزن للأسلحة والذخائر في منطقة 9 يونيو دون تسجيل أي إصابات.

وقال عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي :”إن الانفجارات بمخزن الأسلحة بحي 9 يونيو ما زالت مستمرة”.

وأضاف حمادي :”شرعنا في إخلاء المنازل القريبة من المخزن، وفرق الدفاع المدني بدأت في التعامل مع أجزاء من الحريق”.

وأكد عميد بلدية زليتن أن أغلب فرق الإسعاف وصلت إلى مكان الانفجار.