استطلاع | غالبية الآراء أكدت أن الدوري الليبي الممتاز سيستمر رغم الصعوبات

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

أعلنت لجنة تنظيم المسابقات جدول الأسبوع الأول من الدوري الليبي الممتاز، لفرق المجموعات الأولى والثانية ، للموسم الرياضي 2023/2024، ويواجه الدوري في نسخته الـ “49” عددا من العراقيل، منها أزمات الملاعب، والإنارة التي باتت من أحد الأسباب التي تهدد استمرار المسابقة الكبرى.

وأيضا ملف عودة الجمهور للمدرجات، بعدما أصدر الاتحاد الليبي لكرة القدم بيانا توضيحيا حول حضور الجمهور مباريات المسابقات الرسمية، ويأتي ذلك بعد النهاية الهزلية لبطولة الدوري الماضي، والتي قد تأثر على استمرار الدوري.

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس “تويتر” سابقا. يقول: ” أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم جدول الأسبوع الأول من الدوري الليبي الممتاز للموسم الرياضي 2023 – 2024.. برأيك هل ينجح اتحاد الكرة في تنظيم الدوري أم أن النهاية الهزلية لبطولة الدوري الماضي تأثر على استمرار الدوري؟”.

الرأي العام

غالبية الآراء أكدت أن الدوري الليبي الممتاز سيستمر رغم الصعوبات التي تواجه اتحاد كرة القدم.

يقول مشارك يطلق على نفسه لقب “لا مكان لا زمان” أن النهاية الهزلية سببها هروب أندية ولا علاقة لها باتحاد الكرة”، وفق تعبيره.

من جانبه أكد المشارك، Habab Joma، أن الدوري الليبي الممتاز سيستمر رغم الصعوبات التي تواجه اتحاد كرة القدم.

وأردف ذات المشارك قائلا: “ما عندنا إلا الصبر شوف التصنيف الدولي للمنتخب”، وفق تعبيره