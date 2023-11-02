استخراج وإعادة تنظيم دفن “34” رفات وكيس أشلاء في مقبرة الظهر الحمر

أخبار ليبيا 24

قامت فرقة المساندة للطب الشرعي التابعة لمركز طب الطوارئ والدعم أمس الأربعاء بعملية استخراج 34 رفات متوفيًا وكيس أشلاء من المقابر الجماعية في مقبرة الظهر الحمر. إذ تأتي هذه العملية في إطار إعادة تنظيم دفن هؤلاء الضحايا الذين دُفنوا خلال اليومين الأولين للكارثة التي ضربت المنطقة الشرقية.

وقد تم استخراج الرفات ووضعها في أكياس الجثامين، وتم التحقق من العدد الكلي للضحايا، مع متابعة جميع الإجراءات اللازمة لإعادة تنظيم دفنهم.

تأتي هذه العملية تحت إشراف ومتابعة النيابة العامة وهيئة البحث عن المفقودين، في إطار جهود السلطات للتعرف على هويات الضحايا وضمان تكريمهم ودفنهم بالشكل اللائق.