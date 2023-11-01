ميناء الحريقة يستلم 206 ألف برميل عبر حقلي مسلة والسرير

أخبار ليبيا 24- خاص

بلغ إنتاج النفط الخام المستلم من حقلي مسلة والسرير من قبل ميناء الحريقة النفطي في طبرق، اليوم الأربعاء، 206 ألف برميل، وفق مصدر مسؤول بالميناء.

ويصل الإنتاج إلى الميناء، عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

ويتبع كل من حقلي مسلة والسرير وميناء الحريقة لشركة الخليج العربي للنفط، حيث تعمل الشركة على تصدير جزء من إنتاج الحقلين عبر الميناء النفطي الوحيد الموجود في أقصى شرق ليبيا.

هذا ورست، اليوم الأربعاء، ناقلة نفطية بميناء الحريقة في طبرق، لشحن أول شحنة من النفط الخام، خلال شهر نوفمبر الجاري.

وقال، المصدر، لأخبار ليبيا 24، إن الناقلة النفطية (دلتا اوسيان) رست اليوم لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وبلغت صادرات ميناء الحريقة النفطي خلال العشرة أشهر الماضية من العام 2023، 55.4 مليون برميل. وكان الميناء قد صدر شهر أكتوبر الماضي 5 ملايين برميل أغلبها تمّ تصديره إلى الصين.