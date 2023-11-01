مهمتها إجراء الانتخابات..صالح يؤكد على ضرورة تشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا 

1 نوفمبر، 2023 11:08 م
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أخبارليبيا24

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على ضرورة تشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا. 

وشدد صالح خلال لقائه رئيس لجنة الطاقة عيسى العريبي على أن تكون مهمة الحكومة إجراء الانتخابات من خلال دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. 

وبحث اللقاء بحضور النائب إدريس عبدالله عدداً من الملفات الهامة في مقدمتها آخر المستجدات السياسية في البلاد. 

وتطرق اللقاء كذلك إلى القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب المنجزة من قبل لجنة (6+6). 

1 نوفمبر، 2023 11:08 م
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