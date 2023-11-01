منددا بمجزرة جباليا.. المنفي يطالب باتخاذ تدابير أحادية تضمن تدفق المساعدات إلى غزة

1 نوفمبر، 2023 9:58 ص
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المنفي

أخبار ليبيا 24

ندد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس الثلاثاء، بمجازر الاحتلال الإسرائيلي وآخرها استهداف مخيم جباليا المحدد من قبل الأمم المتحدة كملجأ إنساني، والمكتظ بالمدنيين الأبرياء العزل ضمن ممارسات الانتقام والعقاب الجماعي وتحدي قرار الأمم المتحدة.

ودعا المنفي، في سلسة تغريدات على موقع “إكس”، إلى اتخاذ تدابير أحادية تضمن تدفق المساعدات الطبية والغذائية والوقود إلى المدنيين والمستشفيات وحماية مقرات المنظمات الدولية في كل قطاع غزة.

وشدد المنفي على دعم جهود مصر وقطر لإنجاز تسوية عادلة وكاملة لملف الأسرى والمعتقلين بسجون الكيان المحتل وبقية المسائل الإنسانية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن حصيلة غارات إسرائيلية على مخيم جباليا تجاوزت 400 شهيد وجريح وأن كثيرا من سكان المربع السكني المستهدف ما زالوا تحت الأنقاض.

1 نوفمبر، 2023 9:58 ص
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