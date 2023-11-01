مع استمرار الصراع بالشرق الأوسط.. أسعار النفط تقفز فوق حاجز الـ85 دولارا للبرميل

1 نوفمبر، 2023 8:21 م
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أخبار ليبيا 24 – متابعات

ارتفعت أسعار النفط اليوم مع تفاقم التوتر في الشرق الأوسط، وترقب الأسواق اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، حول أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 08:17 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.27% إلى 85.25 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.15% إلى 81.14 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة “بلومبرغ”.

وأمس عند التسوية تراجعت عقود “برنت” بنسبة 1.55% إلى 85.02 دولار للبرميل، بينما انخفضت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.55% إلى 81.02 دولار للبرميل.

من جهته أفاد بنك “غولدمان ساكس” بأن الخام العالمي “برنت” قد يصل إلى 100 دولار بحلول يونيو المقبل 2024.

1 نوفمبر، 2023 8:21 م
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