مركز البحوث الزراعية يُجري جولة لتقييم تأثيرات “دانيال” على مناطق الجبل الأخضر

1 نوفمبر، 2023 10:54 ص
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أخبار ليبيا 24

أجرى فريق تابع لمركز البحوث الزراعية بالبيضاء جولة تقييمية لتقدير الأضرار البيئية لمناطق جنوب الجبل الأخضر باتجاه منخفضات الخويمات والمخيلي، ومن ثم وصولًا إلى أودية القبة ومصب البحر؛ وذلك بهدف توثيق الانجرافات وتحديد المناطق التي يمكن للفريق الميداني العمل عليها.

واستعان الفريق، برئاسة خليفة بوفراج، بطائرات سلاح الجو التابعة لقاعدة الأبرق الجوية للوصول إلى المناطق الصعبة والمعقدة التي يصعب الوصول إليها بالوسائل البرية.

والهدف من هذه الجهود هو إعداد مؤتمر دولي يهدف إلى رصد تأثيرات الفيضان وتبعاته على الغطاء النباتي والبيئة والحياة البرية.

ومن  خلال الرحلات الجوية، قام الباحثون في المركز بتوثيق صور للمنخفضات جنوب الجبل الصحراوي (البلط) التي تمت غمرها بالمياه.

1 نوفمبر، 2023 10:54 ص
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