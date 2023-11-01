عقب ازدحام بعض المحطات.. شركة البريقة تؤكد توافر الوقود في بنغازي

1 نوفمبر، 2023 12:27 م
0

أخبار ليبيا 24

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الأربعاء، توافر الوقود بشكل طبيعي في بنغازي، مشيرة إلى أنها لاحظت وجود زحام على بعض المحطات العاملة داخل المدينة.

وقالت الشركة أن عمل مستودعاتها يسير بشكل اعتيادي في بنغازي، بما في ذلك مستودع رأس المنقار، منوهة بأن الأرصدة التشغيلية والسعات التخزينية في معدلاتها الطبيعية كما أن حركة ناقلات المحروقات تسير بشكل عادي على كامل الساحل الليبي.

ودعت الشركة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الإشاعات، لافتة إلى أنه لا داع للازدحام على محطات الوقود العاملة ضمن نطاق مدينة بنغازي وضواحيها.

1 نوفمبر، 2023 12:27 م
0

المزيد من الأخبار

بعد 11 عاما.. أمن سبها تلقي القبض على مطلوب في جريمة قتل

1 نوفمبر، 2023 11:58 ص

مركز البحوث الزراعية يُجري جولة لتقييم تأثيرات “دانيال” على مناطق الجبل الأخضر

1 نوفمبر، 2023 10:54 ص

انتشال جثتين من ضحايا الفيضانات شرقي البلاد

1 نوفمبر، 2023 10:20 ص
المنفي

منددا بمجزرة جباليا.. المنفي يطالب باتخاذ تدابير أحادية تضمن تدفق المساعدات إلى غزة

1 نوفمبر، 2023 9:58 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى