عقب ازدحام بعض المحطات.. شركة البريقة تؤكد توافر الوقود في بنغازي

أخبار ليبيا 24

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الأربعاء، توافر الوقود بشكل طبيعي في بنغازي، مشيرة إلى أنها لاحظت وجود زحام على بعض المحطات العاملة داخل المدينة.

وقالت الشركة أن عمل مستودعاتها يسير بشكل اعتيادي في بنغازي، بما في ذلك مستودع رأس المنقار، منوهة بأن الأرصدة التشغيلية والسعات التخزينية في معدلاتها الطبيعية كما أن حركة ناقلات المحروقات تسير بشكل عادي على كامل الساحل الليبي.

ودعت الشركة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الإشاعات، لافتة إلى أنه لا داع للازدحام على محطات الوقود العاملة ضمن نطاق مدينة بنغازي وضواحيها.