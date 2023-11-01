شهداء غزة يتخطون حاجز الـ 8 آلاف شهيد

أخبار ليبيا 24

تجاوز عدد الشهداء الفلسطينيون منذ بدء العدوان على غزة مطلع أكتوبر المنصرم حاجز الـ 8 آلاف شهيد.

وزارة الصحة في غزة، اكدتْ في بيانٍ مقتصب أنَ عدد القتلى ارتفع إلى 8 آلاف و796، بينهم 3 آلاف و648 طفلاً، منهم 132 من العاملين بالرعاية الطبية بالقطاع نتيجة القصف الإسرائيلي.

بينما أشارت الوزارة إلى تلقيها 2030 بلاغاً عن مفقودين تحت الأنقاض، منهم 1120 طفلاً. وأوضح المسؤول الفلسطيني أن 16 مستشفى، و32 مركزاً طبياً، في قطاع غزة، خرجت من الخدمة، بحسب بيان الوزارة.

ولقي أكثر من 100 فلسطيني حتفهم بينما أصيب عشرات آخرون إثر قصف إسرائيلي على مخيم جباليا في شمال قطاع غزة.

وبحسب بيانات وزارة الداخلية في غزة فإن إسرائيل دمرت حيًا سكنيًا بالكامل وسط مخيم جباليا، وذلك عن طريق قصفه بـ6 قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات

وأضافت الوزارة «العدد الأولي لضحايا القصف الإسرائيلي يقدر بنحو 400 قتيل وجريح، معظمهم من النساء والأطفال» بحسب الوزارة.

وفيما سبق.. تمكنتْ كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس، من قصف قاعدة رعيم العسكرية الإسرائيلية

وأوضحت الكتائب في بيانٍ أن القصف جرى «برشقة صاروخية لليوم الثاني على التوالي، كما قصفت أيضاً منطقة نتيفوت في إسرائيل برشقة صاروخية» بحسب بيانها.