رقم قياسي للشركة الليبية للحديد والصلب في الإنتاج خلال أكتوبر

1 نوفمبر، 2023 8:59 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب، عن تحقيق رقم قياسي في إنتاج الحديد المقولب على الساخن HBI، حيث أنتجت 70 ألف طن من المنتج خلال شهر أكتوبر الماضي للمرة الأولى في تاريخها.

وكانت الشركة أنتجت 476.2 ألف طن من الحديد المقولب على الساخن HBI بنسبة 95.2% من المستهدف عام 2022، بزيادة بلغت 62.5% عن إنتاج عام 2021.

كما أبرمت الشركة الليبية للحديد والصلب، مطلع العام الجاري، اتفاقية مع عدد من الشركات الأجنبية، لتصدير 72,000 طن من حديد التسليح لمختلف دول العالم.

وتقدمت الشركة بالشكر لكل الجهود المخلصة التي تظافرت وكانت في الموعد، ولكل العاملين المخلصين بوحدات الاختزال المباشر على فوزهم بهذا الاستحقاق القياسي المميز، كما هنأت العاملين المخلصين بالشركة وكذلك للعاملين من شركة .F.G.E .

1 نوفمبر، 2023 8:59 م
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