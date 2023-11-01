رفضا للعدوان على غزة.. الأردن يستدعي سفيره لدى إسرائيل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قرر أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، اليوم، استدعاء السفير الأردني لدى إسرائيل إلى عمان فورا.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن القرار جاء تعبيرا عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية المستعرة على قطاع غزة، والتي تقتل الأبرياء، وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتحمل احتمالات خطرة لتوسعها، ما سيهدد أمن المنطقة كلها، والأمن والسلم الدوليين.

كما وجه الصفدي الدائرة المعنية في وزارة الخارجية الأردنية بإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي كان غادر الأردن سابقا.

وبين وزير الخارجية الأردني أن عودة السفراء “ستكون مرتبطة بوقف إسرائيل حربها على غزة ووقف الكارثة الإنسانية التي تسببها وكل إجراءاتها التي تحرم الفلسطينيين حقهم في الغذاء والماء والدواء وحقهم في العيش الآمن والمستقر على ترابهم الوطني”.

كما شدد على أن الأردن سيستمر في العمل من أجل وقف الحرب على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين وحماية المنطقة من تبعاتها ومن أثرها الكارثي على مستقبل المنطقة وحقها في السلام العادل الشامل على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الوطنية الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 والذي يمثل السبيل الوحيد لضمان أمن كل شعوب المنطقة ودولها.