رسو ناقلة نفطية لتصدير أول شحنة في نوفمبر من ميناء الحريقة

أخبار ليبيا 24- خاص

رست، اليوم الأربعاء، ناقلة نفطية بميناء الحريقة في طبرق، لشحن أول شحنة من النفط الخام، خلال شهر نوفمبر الجاري.

وقال، مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط، لأخبار ليبيا 24، إن

الناقلة النفطية (دلتا اوسيان) رست اليوم لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وبلغت صادرات ميناء الحريقة النفطي خلال العشرة أشهر الماضية من العام 2023، 55.4 مليون برميل. وكان الميناء قد صدر شهر أكتوبر الماضي 5 ملايين برميل أغلبها تمّ تصديره إلى الصين.

وارتفعت أسعار النفط، أكثر من واحد بالمئة، اليوم الأربعاء، قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي، الذي يحظى بمتابعة شديدة بحثا عن أدلة بشأن سياسة أسعار الفائدة، بينما يظل الصراع في الشرق الأوسط محور الاهتمام.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير نحو 1.1 بالمئة أو 90 سنتا إلى 85.92 دولار للبرميل. وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.1 بالمئة أو 90 سنتا إلى 81.92 دولار للبرميل.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي سينهي اجتماعه، اليوم الأربعاء، على أسعار الفائدة ثابتة، وفق ما ذكرت رويترز.