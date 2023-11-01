خلال لقائه وفدًا من الأمازيغ.. زنينغا: البعثة تدعم حقوق وتمثيل المكونات الثقافية 

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أكد نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ريزدون زنينغا، أن البعثة تدعم حقوق وتمثيل المكونات الثقافية.

وأضاف زينيغا خلال لقائه وفدًا من الأمازيغ يمثلون البلديات والمجالس الاجتماعية ونشطاء المجتمع المدني والمجلس الأعلى للأمازيغ في ليبيا، أن البعثة دعت باستمرار إلى إجراء عملية انتخابية شاملة وإلى صون حقوق وتمثيل المكونات الثقافية والنساء وستواصل السعي في هذا التوجه.

وشدد على أنه بعد اعتماد القوانين الانتخابية، قرر مجلس الأمن في قراره 2702 بالدعوة إلى عملية سياسية شاملة تستند على القوانين وتمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا.

وأعلن نائب الممثل الخاص للأمين العام تشجيعه لهم على مواصلة الحوار مع المؤسسات الليبية مؤكداً على دعم البعثة لهم.