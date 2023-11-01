خارجية الوحدة تدين العدوان على غزة

1 نوفمبر، 2023 12:04 ص
2

عبر حسابها الرسمي في فيس بوك ، ادانت  وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة  المجزرة التيارتكبتها قوات الإحتلال الإسرائيلي، بقصفها لحي سكني بمخيم جباليا بقطاع غزة .

وقالت الخارجية أن  هذه الجريمة البشعة،  أدت لإستشهاد أكثر من 400، وجرح مئات آخرين، في حدث يؤكداستمرار الاحتلال الإسرائيلي لسياسة الإبادة الممنهجة والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني الأعزل.

وأضافت  الخارجية أن  العدوان الإسرائيلي الهمجي  يتحدى جميع مقررات القانون الدولي الإنساني، ويرتكب كل هذه الجرائم تحت مرأى ومسمع أطراف النظام الدولي بل وبتواطؤ منه، وتعمد الاستهانة بأرواح الشعبالفلسطيني .

وطالبت  الخارجية بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، وحذرت من استمرار الجرائم ضدالإنسانية المرتكبة في حقهم، سيؤدي إلى عواقب وخيمة لن يتمكن المجتمع الدولي من استيعابها ووقف تداعياتها.

1 نوفمبر، 2023 12:04 ص
2

المزيد من الأخبار

عائدات تركيا تتجاوز الـ20 مليار دولار

31 أكتوبر، 2023 9:07 م

القسّام تدمر نقاط إسرائيلية.. والأخيرة تعترف «كان الثمن باهضًا»

31 أكتوبر، 2023 8:55 م

تونس تقيل مسؤولين أمنيين كبيرين بعد فرار سجناء مُدانين بالإرهاب من أحد السجون

31 أكتوبر، 2023 8:54 م

الحويج يبحث إعادة افتتاح القنصلية الروسية في بنغازي

31 أكتوبر، 2023 8:21 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى