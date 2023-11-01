خارجية الوحدة تدين العدوان على غزة

عبر حسابها الرسمي في فيس بوك ، ادانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة المجزرة التيارتكبتها قوات الإحتلال الإسرائيلي، بقصفها لحي سكني بمخيم جباليا بقطاع غزة .

وقالت الخارجية أن هذه الجريمة البشعة، أدت لإستشهاد أكثر من 400، وجرح مئات آخرين، في حدث يؤكداستمرار الاحتلال الإسرائيلي لسياسة الإبادة الممنهجة والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني الأعزل.

وأضافت الخارجية “ أن العدوان الإسرائيلي الهمجي يتحدى جميع مقررات القانون الدولي الإنساني، ويرتكب كل هذه الجرائم تحت مرأى ومسمع أطراف النظام الدولي بل وبتواطؤ منه، وتعمد الاستهانة بأرواح الشعبالفلسطيني .

وطالبت الخارجية بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، وحذرت من استمرار الجرائم ضدالإنسانية المرتكبة في حقهم، سيؤدي إلى عواقب وخيمة لن يتمكن المجتمع الدولي من استيعابها ووقف تداعياتها.