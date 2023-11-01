حماد : سنطلق مشاريع ضخمة لإعادة إعمار المناطق المتضررة

أخبار ليبيا 24

رحب رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، بالوفود المشاركة في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار مدينة درنة والمدن والمناطق المتضررة، خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر الذي انطلقت فعالياته اليوم الأربعاء في مدينة درنة.

وتقدم رئيس الحكومة الليبية بالشكر لكل من ساهم في عمليات الإنقاذ والإغاثة والانتشال، مثمناً دعم القيادة العامة للقوات المسلحة والسلطة التشريعية، ومصرف ليبيا المركزي، والدول الصديقة والشقيقة، مؤكداً أن الحكومة استجابت للكارثة عبر تحذيرات من المستوى الأول، واتخذت كافة الإجراءات العاجلة حيالها.

كما أشاد حماد، بتنادي كافة أبناء الشعب الليبي لمساعدة إخوانهم من أبناء المدن والمناطق المتضررة، موضحاً أن الهدف الأول للمؤتمر هو التباحث والتشاور حول رؤية محددة للإعمار والبناء.

وقال حماد، إن الحكومة تنوي إطلاق مشاريع ضخمة لتحقيق هذه الأهداف، مشدداً على أن الشراكة الحقيقية ستمكّن الحكومة من الخروج بتوصيات فعالة على أرض الواقع من خلال النقاشات العلمية والتقنية الموسعة.

ودعا رئيس الحكومة الليبية الشركات الوطنية، إلى التوجه نحو تكوين ائتلافات حقيقية مع الشركات الدولية والإقليمية لتبادل الخبرات والقدرات، للوصول إلى أعلى معدلات الجودة في التصميم والتنفيذ لتحقيق التعاون الدولي والمحلي ما يرفع من مستوى الأداء الاقتصادي البيني ويحقق الخطط التنموية المبتغاة.