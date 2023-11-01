حكومة الوحدة الوطنية تعفي مواطني مصر وتركيا من الحصول على تأشيرة

أخبار ليبيا 24

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرارا بإعفاء مواطني مصر وتركيا من شرط الحصول على التأشيرة لدخول ليبيا، لفئة الأطفال دون الـ18 سنة والرجال المصريين من سنة الـ 45 فما فوق والرجال والنساء الأتراك من سنة الـ 55 فما فوق وجميع النساء المصريات بجميع الفئات العمرية.

وجاء في القرار رقم “482” أنه من تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل، مشددًا على ضرورة العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره اليوم الأربعاء الموافق للأول من نوفمبر الجاري .