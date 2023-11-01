تسلا تتكبد خسائر بالمليارات

أخبار ليبيا 24

تكبدتْ تسلا خسائر بلغت 145 مليار دولار من قيمتها السوقية نتيجة هبوط السهم بأكثر من 20 بالمئة، وسط مخاوف من أن الطلب على المركبات الكهربائية بدأ يتراجع، بحسب بلومبيرغ.

وفي يوليو الماضي… قررت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية؛ تقديم قروض للمستهلكين لمدة 84 شهراً.

جاء هذا القرار بعد أن قال إيلون ماسك إنَ شركة صناعة السيارات الكهربائية يجب أن تفعل شيئاً بشأن ارتفاع أسعار الفائدة، وبحسب الشرق الأوسط، تُدرج الشركة الآن قروضاً مدتها 7 سنوات كأحد الخيارات في صفحات الطلبات في الولايات المتحدة، بعد تقديم قروض سابقة تصل إلى 72 شهراً.

وفي وقتٍ سابق.. قفزت ثروة الملياردير الأميركي إيلون ماسك بنحو 6.35 مليار دولار في يوم واحد.

وبحسب تقارير مالية، استفاد ماسك من مكاسب وول ستريت، وحقق مكاسب ضخمة، حيثُ ارتفعت ثروته إلى مستويات قياسية، ليصبح إجمالي الزيادة منذ بداية العام 94.4 مليار دولار