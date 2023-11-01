بن قدارة يؤكد التزامه بوقف استيراد الوقود بالمقايضة

1 نوفمبر، 2023 12:32 ص
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أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، التزامه بما ورد من ملاحظات ومطالبات في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022، بشأن استيراد المشتقات النفطية بالمقايضة (النفط الخام مقابل المشتقات).

وقال  بن قدارة في الرسالة الموجهة لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أمس الإثنين،  أنه يجري حاليا العمل على إيقاف هذه الطريقة فيما يتعلق بسداد توريدات الوقود.

وطالب بن قدارة بتوفير الميزانية اللازمة لاستيراد الوقود، مع التأكيد على الإيقاف التدريجي لمقايضة النفط مقابل المحروقات.

1 نوفمبر، 2023 12:32 ص
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