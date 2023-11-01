بعد 11 عاما.. أمن سبها تلقي القبض على مطلوب في جريمة قتل

1 نوفمبر، 2023 11:58 ص
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أخبار ليبيا 24

أعلنت مديرية أمن سبها، عن تمكن قسم البحث الجنائي بالمديرية ضبط شخص مطلوب في واقعة قتل حدثت منذ 11 عاما.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أنه بعد ورود معلومة من أعضاء التحري والقبض التابعين لقسم البحث الجنائي لها عن شخص يدعى “ع . س . ع . ا” ليبي الجنسية مطلوب على ذمة قضية قتل حدثت في عام 2012 وعلى أثره تم ضبط الشخص المطلوب وبالتحقيق معه اعترف بما نُسب إليه .

وأشارت الديرية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المطلوب وتمت إحالته إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.

1 نوفمبر، 2023 11:58 ص
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