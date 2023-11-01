بركلات الترجيح.. الوداد المغربي يصل نهائي الدوري الأفريقي على حساب الترجي التونسي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اقتنص الوداد البيضاوي المغربي بطاقة التأهل للمباراة النهائية من بطولة الدوري الإفريقي بتغلبه على الترجي التونسي، اليوم الأربعاء، بركلات الترجيح بنتيجة (5-4) على ملعب حمادي العقربي برادس، ضمن إياب نصف نهائي المسابقة.

وكان الوقت الأصلي للقاء قد انتهى بفوز الترجي (1-0) سجله البرازيلي رودريجو رودريجيز في الدقيقة 66.

وكانت مباراة الذهاب في المغرب قد انتهت بفوز الوداد (1-0)، لتحسم ركلات الترجيح تأهل الوداد حيث يلتقي في المباراة النهائية مع الفائز من مواجهة الأهلي وصن داونز بعد قليل.

بدأ الشوط الأول بسيطرة واستحواذ من جانب أصحاب الأرض لاعبي الترجي، مع تراجع دفاعي للوداد وكاد أن يفتتح رودريجو رودريجيز التهديف لباب سويقة برأسية.

وأرسل مرياح كرة طولية نجح البرازيلي مهاجم الترجي في تهيأتها إلى غيث الوهابي القادم من الخلف ليسدد بقوة تصطدم بدفاع الوداد إلى ركنية.

وحاول الترجي في أكثر من كرة الوصول لمرمى الوداد الذي ركن إلى الدفاع والاعتماد على المرتدات لكن انتهى الشوط الأول بتعادل سلبي.

بدأ الشوط الثاني بنفس رتم الشوط الأول استحواذ وسيطرة للترجي ولكنه استحواذ سلبي بدون خطورة على مرمى الفريق المغربي.

وبمرور أول 10 دقائق من الشوط الثاني شهدت المباراة مشاركة الليبي حمدو الهوني في صفوف الوداد وهو لاعب الترجي السابق، لتكون أولى مبارياته أمام فريقه السابق.

وفي الدقيقة 66 نجح البرازيلي رودريجو رودريجيز من اقتناص هدف تقدم الترجي بعد عرضية رائعة من أسامة بوجرة من الجهة اليسرى قابلها رودريجو برأسية سكنت شباك الوداد.

وفي الدقيقة 72 شهدت تلقي بن حميدة لاعب الترجي بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على البديل محمد أوناجم.

وفي الدقيقة 81 سدد أسامة بوجرة لاعب الترجي تصويبة من خارج منطقة الوداد تصدى لها الحارس يوسف المطيع.

وحرم القائم الترجي من الهدف الثاني بعد تسديدة البرازيلي يان ساس حيث تهيأت له الكرة من ركلة ركنية من الجهة اليسرى قابلها ساس وسدد لترتطم بقائم مرمى الوداد.

وفي الدقيقة 88 ألغى الحكم هدفا للترجي سجله رودريجو رودريجيز بداعي التسلل، ثم يجري طارق ثابت تبديلا بخروج حارس الترجي معز بن شريفية ونزول أمان الله مميش.

واحتسب الحكم 7 دقائق وقت بدل ضائع لم يتمكن الفريقان من هز شباك الآخر حتى تأتي صافرة النهاية ويحتكمان لركلات الترجيح.