انفجارات ضخمة في أكبر قاعدة أمريكية في سوريا

أخبار ليبيا 24

وثّق قال المرصد السوري لحقوق الإنسان حدوث انفجارات عنيفة في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي الذي يعتبر أكبر قاعدة للتحالف الدولي في سوريا، دون أن يعلم أسباب الانفجارات.

كما أوضح المرصد في بيانٍ له أنَ القواعد العسكرية الأميركية داخل الأراضي السورية تشهد تدريبات عسكرية مكثفة في الآونة الأخيرة، وفقَ البيان.

وفيما سبق… شرع الجيش الأمريكي تعزيز قواعده العسكرية شرقي سوريا؛ على خلفية تعرضها لاستهدافٍ من قبل طائرات مسيّرة، إذ أقدم الجيش على تسليم المزيد من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى القاعدتين في محيط مدينة دير الزور شرقي سوريا.

ووقع أمس انفجاران في أكبر قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا بالقرب من حقل العمر النفطي.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء؛ أكدت «وقوع انفجاران قويان في ريف دير الزور الشرقي، داخل القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي، ومن المتوقع أن يكون الانفجار صادر عن طريق ضرباتٍ بالطائرات المسيرة مجهولة المصدر» بحسب الوكالة.