انتشال جثتين من ضحايا الفيضانات شرقي البلاد

1 نوفمبر، 2023 10:20 ص
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أخبار ليبيا 24

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم عن انتشال جثتين من ضحايا الفيضانات بالمناطق الشرقية.

وقال المركز إن عمليات الانتشال جرت على مدار يوم الثلاثاء، بالإضافة إلى تقديم فرق الرعاية الصحية خدماتها لـ6 أشخاص، ونشر 20 تمركزا لسيارات الإسعاف وفق الخطة المعدة لها داخل المناطق المنكوبة.

وأكد المركز أن الفرقة المساندة للطب الشرعي استخرجت 70 رفات متوفي وكيس أشلاء من المقابر الجماعية بمقبرة الظهر الحمر لإعادة تنظيم دفنها، تعود لضحايا جرى دفنهم خلال اليومين الأولين من الكارثة التي اجتاحت المنطقة الشرقية.

وتقوم فرق المركز باستخراج الرفات ووضعه في أكياس الجثامين وتأكيد العدد الكلي، ومتابعة إجراءات إعادة تنظيم دفنها، بإشراف ومتابعة النيابة العامة وهيئة البحث عن المفقودين.

1 نوفمبر، 2023 10:20 ص
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