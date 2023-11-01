النفط يرتفع قبل اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط، أكثر من واحد بالمئة، اليوم الأربعاء، قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي، الذي يحظى بمتابعة شديدة بحثا عن أدلة بشأن سياسة أسعار الفائدة، بينما يظل الصراع في الشرق الأوسط محور الاهتمام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير نحو 1.1 بالمئة أو 90 سنتا إلى 85.92 دولار للبرميل. وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.1 بالمئة أو 90 سنتا إلى 81.92 دولار للبرميل.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي سينهي اجتماعه، اليوم الأربعاء، على أسعار الفائدة ثابتة، وفق ما ذكرت رويترز.

وفي أوروبا، بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو لشهر أكتوبر، عند أدنى مستوى له منذ عامين، حسبما أظهرت قراءة يوروستات الأولية. وأدى ذلك إلى توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي، من غير المرجح، أن يرفع أسعار الفائدة قريبًا. ومن المتوقع أن يجتمع بنك إنجلترا يوم الخميس.

ومن شأن رفع أسعار الفائدة بهدف ترويض التضخم أن يبطئ النمو الاقتصادي ويضعف الطلب على النفط.